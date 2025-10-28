Jimi Blue Ochsenknecht (33), dessen Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und deren gemeinsame Tochter Snow (4) sind bald in einer eigenen Reality-Doku zu sehen: Sky zeigt seine Original-Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" ab 2. Dezember (auch auf WOW sowie linear auf Sky One, wöchentlich eine neue Episode). Ein erster Teaser-Trailer macht die Spannungen zwischen dem Ex-Paar deutlich, die unter anderem in der vierteiligen Serie thematisiert werden sollen.

Höhen und Tiefen und viele Schlagzeilen

Die Beziehung der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Koc und des Schauspielers wurde im Sommer 2020 öffentlich. Wenig später wurde Koc schwanger und Ochsenknecht betonte im März 2021 im Interview mit RTL, dass es "ein Wunschkind" sei. Töchterchen Snow wurde im Oktober 2021 geboren, doch noch vor der Geburt trennten sich Koc und Ochsenknecht.

Nach Jahren der Funkstille und ersten Annäherungsversuchen folgten turbulente Jahre, in denen es Ochsenknecht unter anderem mit der Justiz zu tun bekam. Durch seine Verhaftung wurde die erste Annäherung unterbrochen. Laut Sky geben die beiden nun in der Serie einen Einblick in ihren Versuch, einen gemeinsamen Alltag als Patchwork-Familie zu finden und sprechen über ihre gemeinsame Zukunftsplanung.

"Es ist Jimis letzte Chance, die er hat, nach allem, was passiert ist", macht Yeliz Koc im Teaser-Trailer deutlich. Nach zahlreichen Schlagzeilen habe sie gesagt: "Der wird mein Kind niemals zu sehen bekommen." Doch Jimi Blue Ochsenknecht "möchte zeigen, dass man es besser machen kann, auch wenn ich Scheiße gebaut habe", erklärt er in dem Clip. "Wenn er noch einmal geht, dann braucht er nicht wiederzukommen", betont Koc.

Jimi Blue Ochsenknecht war mit Unterbrechung bereits Teil der Sky-Serie "Diese Ochsenknechts", in der seine prominente Familie in bis dato vier Staffeln begleitet wurde. Auch Koc war kurzzeitig zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Jimi Blues Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seine Geschwister Cheyenne (25) und Wilson Gonzalez (35).