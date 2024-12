Nach fünfeinhalb Staffeln war die Figur des Schauspielers zuletzt nicht mehr Teil der Erfolgsserie. Luke Grimes (40), der in der Paramount-Serie Costners Sohn Kaye Dutton spielt, sagte nun im Gespräch mit "Esquire" : "Hoffentlich erkennt jeder, dass es an der Zeit war."

Ein Großteil des Konflikts, auf den sich Grimes bezieht, rührte daher, dass Costner und der Schöpfer der Serie, Taylor Sheridan (54), sich überworfen hatten. So soll es unter anderem Überschneidungen der Western-Serie und Costners eigenem Western-Epos "Horizon" gegeben haben.

Weiters führt Grimes aus: "Um ganz ehrlich zu sein, bedeutete, dass Kevin weg war auch, dass ein Teil des Konflikts weg war. Offensichtlich hat es nicht so viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich will nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber es war tatsächlich die einfachste Staffel, die wir gedreht haben", sagte er über die zweite Hälfte von Staffel fünf der Serie. Costner verließ die Serie nach der ersten Hälfte von Staffel fünf, die Ende 2022 erschienen war.

Das sagt Costner zum Konflikt

Costner sagte in einem Interview mit "Deadline" im Mai zu dem Thema: "Ich möchte mit der 'Yellowstone'-Sache nicht in der Gosse landen, aber was ich Ihnen sage, ist ehrlich. Ich habe Schläge von diesen verdammten Typen eingesteckt und ich weiß, woher es kommt. Ich habe mich einfach entschieden, mich nicht darauf einzulassen." Weiter stellte er klar: "Ich habe 'Yellowstone' zur ersten Priorität gemacht, und alles andere zu unterstellen wäre falsch."