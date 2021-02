"Yes Day"-Trailer: Jennifer Garner als Ja-Sager-Mum

Der "Yes Day" wird wohl so manches verändern: Einerseits bringt er die Eltern dazu, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen, andererseits kommt das Ehepaar sogar mit dem Gesetzt in Konflikt.

"Yes Day" von Regisseur Miguel Arteta basiert auf dem gleichnamigen Buch von Amy Krouse Rosenthal. Neben Garner und Ramirez sind auch Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon und Molly Sims zu sehen.

Der Trailer-Satz "Macht euch gefasst auf ein bisschen Spaß!" klingt wie die perfekte Ankündigung für dieses sicher recht harmlose Feel-Good-Movie.

"Yes Day" soll Mitte März auf Netflix erscheinen.