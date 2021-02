"You": Alles über die dritte Staffel des Netflix-Hits

Neue Staffel

Carolin Kepnes, Autorin der Buchvorlage zur Serie, hat inzwischen den dritten Teil ihrer Buchreihe veröffentlicht und arbeitet sogar an einem weiteren Teil. Ob das jedoch tatsächlich bedeutet, dass "You“ auch eine vierte Staffel bekommt, ist fraglich, da sich die Serie bereits in der zweiten Staffel weit von der Buchvorlage entfernt hat. In den Büchern ist Love keine Psychopatin und Joe sitzt für seine Taten im Gefägnis.

Produzentin Gamble hatte bereits bei der Veröffentlichung der zweiten Staffel große Pläne für die Serie. "Die Fallhöhe ist sehr hoch. Ich habe noch soviele Fragen über Loves Mutter, die erstaunlich viel über das Leben ihrer Tochter weiß. Wir haben das Staffelfinale so angelegt, dass wir die Möglichkeit bekommen, noch mehr Geschichten aus dem Leben der Figuren zu erzählen“, so Gamble in einem Interview mit "Entertainment Weekly".