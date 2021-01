"Young Rock": Serien-Teaser zu Dwayne Johnsons Jugend-Geschichte

"Da kommt etwas Großes auf uns zu", lautet die Plakat-Ankündigung. Kein Wunder, denn immerhin geht es hier um Dwayne "The Rock" Johnson, der bestimmt auch schon als kleiner Junge eine mächtige Statur aufzuweisen hatte. Die neue NBC-Serie wird sich um seinen Werdegang drehen und soll vor allem die Zeit seiner Tage als Wrestling-Star bis zu seinem Aufstieg in Hollywood beleuchten. Aber auch Rückblenden in seine frühen Teenager-Tage sind zu erwarten.

"The Rock" hat auf seinem Instagram-Konto nun selbst einen ersten Serien-Teaser geteilt, in dem wir die Darsteller Adrian Groulx und Bradley Constant zu sehen bekommen, die Johnson als zehn- und 15-Jährigen verkörpern.