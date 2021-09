"Young Sheldon"-Trailer: So geht es in Staffel 5 weiter

Turbulente Zeiten für Sheldon

Wie Fans aus "Big Bang Theory" schon wissen, wird Sheldon (Iain Armitage) als 14-Jähriger an der Technischen Hochschule Kaliforniens (CalTech) angenommen. Man kann also davon ausgehen, dass der Teenager dort zwar wieder in der Theorie brilliert, mit Menschen jedoch stets unbeholfen interagiert und vor Probleme gestellt wird, die es zu lösen gilt.

Wie ein erster Teaser zur neuen Staffel zeigt, wird auch die Krankheit beziehungsweise der Tod von Sheldons Vater George Senior (Lance Barber) thematisiert. Doch zuvor scheint sich noch das Liebesdrama zwischen diesem, seiner Frau Mary (Zoe Perry) und Brenda (Melissa Peterman) zu vertiefen.