In den ersten 28 Tagen nach der Veröffentlichung erreichte "Young Sherlock" 45 Millionen Zuschauende und zählt zu den Top 10 der erfolgreichsten Prime-Original-Staffeln aller Zeiten. Wie steht es derzeit um Staffel 2?

Guy Ritchie kennt sich mit Sherlock Holmes gut aus, doch es muss nicht immer Robert Downey Jr. sein, der für ihn in diese Rolle schlüpft. Mit der Prime-Video-Serie "Young Sherlock" hat der Regisseur bewiesen, dass er auch Hero Fiennes Tiffin (aus der "After"-Reihe) als charismatisch-rebellischen Holmes perfekt inszenieren kann. Die Serie erzählt auf unkonventionelle, actiongeladene Weise von den Anfängen des legendärsten Detektivs der Welt.

Weichen für die Zukunft gestellt

Prime Video bestätigt, dass es eine zweite Staffel der Prime Original-Serie geben wird, und Guy Ritchie kehrt zurück, um die erste Folge dieser Staffel zu inszenieren.

"Young Sherlock besitzt diese seltene Magie – Millionen von Fans auf der ganzen Welt sehen nicht nur eine Krimiserie, sondern verlieben sich in die Entstehungsgeschichte einer Ikone", meint Peter Friedlander, Leiter des Bereichs Global Television bei Amazon MGM Studios, in einer Pressemeldung. "Guy Ritchie und Matthew Parkhill haben den Code geknackt, um Sherlocks frühe Jahre frisch, gefährlich und absolut fesselnd wirken zu lassen und haben eine packende Interpretation von James Moriarty eingeführt, die die Weichen für die Zukunft stellt. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin sie ihn in der zweiten Staffel führen werden."

Alle acht Episoden der ersten Staffel "Young Sherlock" sind exklusiv in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit bei Prime Video verfügbar.