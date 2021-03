"Zack Snyder's Justice League" regt zu witzigen Tweets an

Zack Snyder's Justice League — Zack Snyder's Justice League

Nach dem Tod von Superman (Henry Cavill) will der außerirdische Bösewicht Steppenwolf die drei Mutterboxen in seinen Besitz bringen, mächtige Artefakte, die einst auf der Erde zurückgelassen wurden. Batman (Ben Affleck) und Wonder Woman (Gal Gadot) arbeiten indes daran, ein Team zusammenzustellen, das die Erde beschützen soll. Doch selbst gemeinsam mit The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) scheinen sie Steppenwolf und seine Armee von geflügelten Paradämonen nicht aufhalten zu können...