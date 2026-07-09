Der dystopische Bestseller von Juli Zeh zeigt ein System, das keinen Zweifel zulässt. Doch eine Wissenschaftlerin lehnt sich dagegen auf, als ihr Bruder unter Mordverdacht gerät. Der Film „Corpus Delicti“ von Regisseurin Lena Stahl vereint Hannah Herzsprung und „Maxton Hall“-Star Damian Hardung in den Hauptrollen. Der erste Trailer sieht bereits sehr vielversprechend aus.

Worum geht es in „Corpus Delicti“

In einer nahen Zukunft repräsentiert die „Methode“ eine Gesellschaft, die Gesundheit und maximale Sicherheit für alle verspricht. Das Leben der Wissenschaftlerin Mia Holl (Herzsprung) ändert sich schlagartig, als ihr Bruder Moritz (Hardung) des Mordes beschuldigt wird. Die Beweise sind erdrückend – und doch ist Mia von seiner Unschuld überzeugt. Ein Widerspruch, der sie zum Handeln zwingt – gegen ein System, das keinen Zweifel zulässt. Doch wem kann sie noch trauen? Ihrer Kollegin Christiane (Haley Louise Jones), dem Anwalt ihres Bruders (Christian Friedel) oder dem charismatischen Journalisten Kramer (Alexander Fehling)? Ihr Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit macht sie selbst zur Gejagten.

„Corpus Delicti“ startet am 1. Oktober 2026 in unseren Kinos.