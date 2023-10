270 prominente Gäste besuchten Steffen Henssler bereits

Bislang trat Henssler in seiner Show in 142 Sendungen gegen seine Gäste an. Die erste Folge wurde am 29. September 2013 ausgestrahlt und offenbarte die Kochkünste von Schauspielerin Anna Thalbach, Musiker Henning Wehland und Moderatorin Panagiota Petridou. Zum Start setzte sich Henssler mit 89 zu 75 gegen seine Gegner durch.

Er gewann davon 101 Mal und kommt damit auf eine beachtliche Gewinnquote von knapp 70 Prozent. Zu den 34 Niederlagen gesellen sich nur sechs Unentschieden. Insgesamt besuchten ihn bereits 270 unterschiedliche Promis. Die Top drei der am häufigsten dagewesenen Stargäste bei "Grill den Henssler" sind Reality-TV-Teilnehmer Detlef Steves (18 Besuche), Moderatorin Verona Pooth (7 Besuche) und Komiker Mario Barth (6 Besuche).