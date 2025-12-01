News

"Zoomania 2" stellt kurz nach Kinostart Weltrekord auf

Animationsfiguren Polizei-Häschen Judy Hopps und der einstige Gauner Nick Wilde
Franco Schedl
01.12.25, 16:44
Das Animations-Sequel stellt international gleich ein paar Rekorde auf, die sich sehen lassen können.
Mit rund 556 Millionen Dollar Einspielsumme am Startwochenende avancierte "Zoomania 2" zum weltweit erfolgreichsten Kinostart eines Animationsfilmes aller Zeiten und zugleich weltweit erfolgreichstem Start des laufenden Jahres. In Österreich hat sich das rasante Animationsabenteuer mit einem Boxoffice von knapp 821.500 Euro und über 71.000 Besuchern in fünf Tagen souverän auf Platz 1 der Kinocharts geschlängelt und damit ebenfalls den erfolgreichsten Start eines Animationsfilmes des laufenden Kinojahres erzielt.
Die deutschen Einspielergebnisse

Auch in Deutschland sind die Tiere auf Erfolgskurs: Am Startwochenende wurden demzufolge 635.000 Tickets an deutsche Kinofans ausgegeben, die sich "Zoomania 2" ansehen wollten. Dies hat demnach rund 6,7 Millionen Euro in die Kassen gespült. Der Film lege damit auch das bislang viertbeste Startwochenende des Jahres nach "Ein Minecraft Film", "Das Kanu des Manitu" sowie "Lilo & Stitch" hin. Gleichzeitig ist "Zoomania 2" damit schon in der Liste der erfolgreichsten Filme des laufenden Kinojahres auf Rang 22 zu finden. Für "Wicked: Teil 2" wurden demnach rund 120.000 Tickets verkauft, für "Die Unfassbaren 3 - Now You See Me" noch etwa 50.000 Karten.

Filmbegeisterung in China

In China kamen seit letztem Mittwoch 272 Millionen US-Dollar zusammen, wodurch "Zoomania 2" den dort bislang besten Start eines Animationsfilms, der nicht aus dem Land stammt, hingelegt hat. Gleichzeitig ist es der zweitbeste Start eines ausländischen Films nach "Avengers: Endgame". Zudem gelingt dem Film dort der sechsbeste Start überhaupt - inklusive chinesischer Filme. Nach fünf Tagen hat "Zoomania 2" in China bereits einen höheren Betrag eingespielt als der erste Teil während seiner gesamten Laufzeit (236 Millionen US-Dollar).

