"Zoomania 2" stellt kurz nach Kinostart Weltrekord auf
Die deutschen Einspielergebnisse
Auch in Deutschland sind die Tiere auf Erfolgskurs: Am Startwochenende wurden demzufolge 635.000 Tickets an deutsche Kinofans ausgegeben, die sich "Zoomania 2" ansehen wollten. Dies hat demnach rund 6,7 Millionen Euro in die Kassen gespült. Der Film lege damit auch das bislang viertbeste Startwochenende des Jahres nach "Ein Minecraft Film", "Das Kanu des Manitu" sowie "Lilo & Stitch" hin. Gleichzeitig ist "Zoomania 2" damit schon in der Liste der erfolgreichsten Filme des laufenden Kinojahres auf Rang 22 zu finden. Für "Wicked: Teil 2" wurden demnach rund 120.000 Tickets verkauft, für "Die Unfassbaren 3 - Now You See Me" noch etwa 50.000 Karten.
Filmbegeisterung in China
In China kamen seit letztem Mittwoch 272 Millionen US-Dollar zusammen, wodurch "Zoomania 2" den dort bislang besten Start eines Animationsfilms, der nicht aus dem Land stammt, hingelegt hat. Gleichzeitig ist es der zweitbeste Start eines ausländischen Films nach "Avengers: Endgame". Zudem gelingt dem Film dort der sechsbeste Start überhaupt - inklusive chinesischer Filme. Nach fünf Tagen hat "Zoomania 2" in China bereits einen höheren Betrag eingespielt als der erste Teil während seiner gesamten Laufzeit (236 Millionen US-Dollar).