Mit rund 556 Millionen Dollar Einspielsumme am Startwochenende avancierte "Zoomania 2" zum weltweit erfolgreichsten Kinostart eines Animationsfilmes aller Zeiten und zugleich weltweit erfolgreichstem Start des laufenden Jahres. In Österreich hat sich das rasante Animationsabenteuer mit einem Boxoffice von knapp 821.500 Euro und über 71.000 Besuchern in fünf Tagen souverän auf Platz 1 der Kinocharts geschlängelt und damit ebenfalls den erfolgreichsten Start eines Animationsfilmes des laufenden Kinojahres erzielt.

Mit rund 556 Millionen Dollar Einspielsumme am Startwochenende avancierte "Zoomania 2" zum weltweit erfolgreichsten Kinostart eines Animationsfilmes aller Zeiten und zugleich weltweit erfolgreichstem Start des laufenden Jahres. In Österreich hat sich das rasante Animationsabenteuer mit einem Boxoffice von knapp 821.500 Euro und über 71.000 Besuchern in fünf Tagen souverän auf Platz 1 der Kinocharts geschlängelt und damit ebenfalls den erfolgreichsten Start eines Animationsfilmes des laufenden Kinojahres erzielt.

Die deutschen Einspielergebnisse

Auch in Deutschland sind die Tiere auf Erfolgskurs: Am Startwochenende wurden demzufolge 635.000 Tickets an deutsche Kinofans ausgegeben, die sich "Zoomania 2" ansehen wollten. Dies hat demnach rund 6,7 Millionen Euro in die Kassen gespült. Der Film lege damit auch das bislang viertbeste Startwochenende des Jahres nach "Ein Minecraft Film", "Das Kanu des Manitu" sowie "Lilo & Stitch" hin. Gleichzeitig ist "Zoomania 2" damit schon in der Liste der erfolgreichsten Filme des laufenden Kinojahres auf Rang 22 zu finden. Für "Wicked: Teil 2" wurden demnach rund 120.000 Tickets verkauft, für "Die Unfassbaren 3 - Now You See Me" noch etwa 50.000 Karten.