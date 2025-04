Muss 007 künftig internationale Schurken mit der Sorge aufhalten, nach getaner Arbeit keinen Martini an der Bar ausgeschenkt zu bekommen? Seit Amazon die kreative Führung der "James Bond"-Reihe übernommen hat, wundern (und sorgen) sich viele Fans, welche Richtung die nächste Ausgabe wohl einschlagen könnte. Einem neuen Bericht der britischen "The Sun" zufolge soll der Plan bestehen, Bond und damit dem gesamten Franchise eine Frischzellenkur zu verpassen. Als eine von mehreren "drastischen Neuerungen" werde demnach überlegt, als nächstes den jüngsten Bond der Filmgeschichte in den Einsatz zu schicken.

So will "The Sun" von einem angeblichen Insider in Erfahrung gebracht haben, dass man sich im Hause Amazon einen Schauspieler in seinen 20ern für den prestigeträchtigen Part wünsche. Einige der bislang kursierenden Namen für die Nachfolge von Daniel Craig würden diesem Wunsch bereits entsprechen: "Gladiator II"-Star Paul Mescal etwa ist gerade erst 29 Jahre alt geworden, auch "Saltburn"-Mime Jacob Elordi würde mit seinen 27 Jahren ins angebliche Anforderungsprofil passen.