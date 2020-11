Zwei ORF-Filme mit Otto Schenk und Markovics für den deutschen Fernsehfilmpreis nominiert

Auf Kulturveranstaltungen muss im November weitgehend verzichtet werden, für abwechslungsreiche Fernsehabende sorgt aber das Fernsehfilmfestival Baden-Baden, das heuer digital stattfindet. Die Anwärter für den Fernsehfilmpreis, der am 27. November vergeben wird, sind ab 21. November auf 3sat zu sehen. Unter den zwölf nominierten Filmen finden sich auch zwei des ORF: "Vier Saiten" mit Otto Schenk und der ORF-Arte-Spielfilm "Landkrimi: Das letzte Problem".

Vier Saiten

Schenk darf in Michael Kreihsls Komödie "Vier Saiten" als ehemaliger Starcellist Karl Michaeli hemmungslos granteln. Mit den Flüchtlingen in seinem Wohnhaus kommt er so gar nicht klar - bis sich das Blatt ausgerechnet nach einem Einbruch in seine Wohnung zu wenden beginnt. In dem 16-jährigen Hamid entdeckt der grantige, ältere Herr nämlich keinen Kriminellen, sondern ein musikalisches Talent, das er fördern will.

Das letzte Problem

Keine Komödie, aber einen Krimi mit ironischem Blick legte Karl Markovics mit seinem Regiedebüt bei einem Fernsehfilm vor. Neben seiner Regiearbeit verkörpert Markovics in "Das letzte Problem" auch die Hauptrolle des Kommissars Jonas Horak, der in einem eingeschneiten Ferienhotel Ermittlungen aufnehmen muss, nachdem es dort zu zwei Mordfällen kommt. Das Drehbuch stammt von Starautor Daniel Kehlmann.