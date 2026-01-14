Der Titel könnte zunächst für Verwirrung sorgen: "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks". Da fragt man sich unwillkürlich: Hat er wirklich mitgekämpft, war er damals überhaupt schon auf der Welt oder welche Rolle hat er bei den Kriegshandlungen sonst gespielt? Die Antwort lautet: Der Hollywoodstar leiht seine Stimme als Erzähler für eine Doku-Serie , die im deutschsprachigen Raum auf dem HISTORY Channel zu sehen ist.

Präsentiert und erzählt von Tom Hanks, zeichnet "Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" ein vielschichtiges Gesamtbild des Kriegs und erklärt ihn aus einer neuen Perspektive . Die Episoden behandeln Kriegsereignisse wie den Überfall auf Polen, die Schlachten um Westeuropa, die Invasion der Sowjetunion, Pearl Harbor bis hin zum D-Day. Parallel thematisiert die 20-teilige Doku-Serie auch den Holocaust und greift weniger bekannte Themen wie die Realität von Rassismus in den US-Streitkräften auf. Grundlage sind selten gezeigtes Archivmaterial sowie Einschätzungen renommierter Historikerinnen und Historiker.

Das sagt Tom Hanks zu Serie

In einer Presseaussendung des HISTORY Channels meint Hanks zu der Doku-Serie: "In meiner Jugend erwähnten die Erwachsenen in meinem Umfeld immer wieder zwei Worte: der Krieg. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs – auf die Welt ebenso wie auf meine eigene Familie – gingen nicht spurlos an mir vorüber. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem HISTORY Channel bei dieser Doku-Serie, die es uns ermöglicht, dieses wichtige Kapitel der Geschichte in seiner Gesamtheit zu erzählen."

"Der Zweite Weltkrieg mit Tom Hanks" (Originaltitel: "World War II with Tom Hanks") wird für The HISTORY Channel von den A+E Factual Studios und Nutopia in Zusammenarbeit mit Playtone sowie Motion Entertainment, a WPP Media company, produziert. Weitere Details zur Serie sowie der genaue Starttermin werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben.