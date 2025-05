Nun stehen alle Teilnehmende für das Finale des heurigen Song Contest am 17. Mai fest.

Das zweite Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contest ist am 15. Mai 2025 in Basel unter der Moderation von Komikerin Hazel Brugger (31) und der ehemaligen ESC-Kandidatin Sandra Studer (56) über die Bühne gegangen. Damit stehen nun alle Bands, Teilnehmer und Teilnehmerinnen für das Musikevent am 17. Mai fest.

Wer schafft den Einzug ins ESC-Finale? 16 Musikstars boten bei dem zweiten Halbfinale ihre Talente dar und übertrafen sich in kreativen Bühnenbildern, emotionalen Auftritten und Hymnen mit Ohrwurmpotenzial. Weiter schafften es die folgenden zehn Künstler und Künstlerinnen: Litauen: Katarsis - "Tavo Akys"

Israel: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"

Armenien: Parg - "Survivor"

Dänemark: Sissal - "Hallucination"

Österreich: JJ - "Wasted Love"

Luxemburg: Laura Thorn - "La poupée monte le son"

Finnland: Erika Vikman - "Ich komme"

Lettland: Tautumeitas - "Bur man laimi"

Malta: Miriana Conte - "Serving"

Griechenland: Klavdia - "Asteromate" Für sechs Länder ging der Traum vom ESC 2025 an diesem Donnerstag allerdings zu Ende: Australien, Montenegro, Irland, Georgien, Tschechien, Serbien schieden bei der Abstimmung durch Publikum aus. Im ersten Halbfinale am 13. Mai waren Norwegen, Albanien, Schweden, Island, Niederlande, Polen, San Marino, Estland, Portugal und die Ukraine ausgewählt worden. Auch sie werden, zusammen mit den "Big Five" - Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien - am 17. Mai auf der Bühne stehen und um den ESC-Pokal singen.

Aufregung im Vorfeld wegen Israel und Malta Für Aufregung hatten im Vorfeld bereits zwei Beiträge gesorgt: Newcomerin Yuval Raphael aus Israel ist eine Überlebende des Terroranschlags der Hamas vom 7. Oktober 2023 und hatte sich bereits auf Buh-Rufe aus dem Publikum eingestellt, die im Applaus am Donnerstag zumindest nicht zu hören waren. Mit ihrem Song "New Day Will Rise" und einer spektakulären Inszenierung wollte sie Stärke beweisen. Für einen Mini-Skandal hatte der Beitrag aus Malta von Miriana Conte gesorgt. Ihr Song hieß ursprünglich "Kant", was auf maltesisch "Singen" heißt, im Englischen aber als Schimpfwort für das weibliche Geschlechtsteil steht. In Großbritannien befand man den Titel als zu geschmacklos für eine Familienshow wie den ESC. Schließlich benannte Conte das Lied in "Serving" um.