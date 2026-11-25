Mit „Zwischenwelten“ beginnt ein neues Kapitel im Tatort München , denn Carlo Ljubek als Nikola Buvak und Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann ermitteln erstmals gemeinsam. Kalli steht vor einer möglichen Beförderung zum Leiter der Mordkommission, als ein undurchsichtiger Mordfall im Stadtteil Neuperlach ihn auf schicksalhafte Weise mit SEK-Schichtleiter Nikola Buvak zusammenführt.

Worum geht es in „Tatort: Zwischenwelten“?

Ein brutaler Raubmord erschüttert Neuperlach. Bei der Festnahme wird der Tatverdächtige vom SEK angeschossen und ist nicht mehr vernehmungsfähig. Für Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) scheint der Fall zunächst klar - bis der SEK-Beamte Nikola Buvak (Carlo Ljubek), der im Viertel aufgewachsen ist, Hinweise auf eine unbekannte Person entdeckt. Hat der Unbekannte etwas mit dem Mord zu tun? Kurz darauf erfährt Nikola von seiner Jugendfreundin Suzana Saliakas (Antje Traue), dass in derselben Nacht Leyla Ünder, eine 18-jährige Schülerin, spurlos verschwunden ist. Nikola ahnt, dass ein Zusammenhang besteht. Nach einem Gespräch mit Leylas Mutter Yara (Meltem Kaptan), beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln. Dadurch gerät Kalli unter Druck: Er steht kurz davor, neuer Leiter der Mordkommission zu werden. Eigentlich müsste er einen Kollegen, der eigenmächtig ermittelt, melden. Doch den Fall können sie nur gemeinsam lösen.