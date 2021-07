"Paddington 2": Mit Ohrenschmalz und Marmelade geht alles besser

Die überbordende Phantasie der Filmemacher hält immer wieder neue Überraschungen für uns bereit und das unerschöpflich Zutage-Förden von liebenswert-schrulligen Details erinnert oft stark an Wes Anderson - in einer Szene werden wir sogar mitten ins Pop-up Book versetzt. Und wie der kleine Bär mit seinen unfreiwilligen Slapstick-Einlagen beweist, ist an ihm ohnehin ein großer Stummfilmkomiker verloren gegangen. Obendrein entwickelt die Handlung immer wieder durchaus kriminelle Spannungsmomente und alles führt zu einem großen Finale in Form einer Zugsverfolgung, die in der nach Paddington benannten Londoner Bahnstation ihren Ausgang nimmt.

9 von 10 marmeladeverschmierten Pop-up Punkten