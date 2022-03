"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2" auf ATV: Magie-Duell

Potter in 3D

Auch nach so langer Zeit kann ein Potter-Film noch Neues bieten, da sich die umsatzstärkste Franchise aller Zeiten zwangsläufig ein spektakuläres Finale leisten muss: während im früheren „ Harry Potter und der Halbblutprinz“ bloß die ersten 10 Minuten in die dritte Dimension erhoben wurden, existiert vom letzten Teil, bei dem wieder der altgediente David Yates Regie führte, eine komplette 3D-Version. Es sei allerdings dahingestellt, ob die paar Momente, in denen sich für Träger der schweren IMAX-Brillen tatsächlich Filmpartikel von der Leinwand zu lösen scheinen, den teuren Mehraufwand gerechtfertigt haben.