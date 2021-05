"Raum" auf Amazon Prime: Ein Ausbruch in die Welt

Zuerst weiß man nicht so recht, was hier eigentlich geschieht: da lebt eine Mutter mit einem Kind, das man seiner langen Haare wegen für ein Mädchen halten würde (es ist aber ein Junge namens Jack) auf wenigen Quadratmetern in einem nicht sehr komfortabel eingerichteten Zimmer, welches sie niemals zu verlassen scheinen.

Leben hinter verschlossenen Türen

Versorgt werden sie offenbar durch einen Mann, der regelmäßig Lebensmittel und andere Utensilien vorbeibringt. Sind wir in einem Slumviertel, wo man die Frau zwangsweise als Prostituierte arbeiten lässt? Oder hat es womöglich eine Umweltkatastrophe gegeben und wir befinden uns in einem Schutzraum? Weder noch – doch die Wahrheit ist nicht weniger schrecklich. Es wäre unfair, zu viel über die Story zu verraten; darum mögen folgende Andeutungen genügen: Inspiriert wurde die Geschichte durch Ereignisse in unserem Land, die erst vor wenigen Jahren weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben; aber auch an einen berühmten Fall aus dem 19. Jahrhundert wird man unweigerlich erinnert, in dem ein junger Mann namens Kaspar Hauser im Mittelpunkt stand.