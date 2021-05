"Der Diktator" auf Amazon Prime: Baron Cohen dick da als Diktator

Das Oberhaupt-Haar geht verloren

Bei der Geschichte des diktatorischen Zwitterwesens General Admiral Haffaz Aladeen (angesiedelt zwischen Gadaffi, Hussein, Castro und Bin Laden) bedient sich Cohen eines beliebten Tricks aus alten amerikanischen Hitler-Persiflagen: Stell dir vor, der Mann mit dem komischen Bärtchen ist plötzlich glattrasiert und keiner erkennt ihn mehr. Wie groß muss da erst der Verfremdungs-Effekt sein, wenn es sich um einen Bart von diesen Dimensionen handelt!

Während eines Staatsbesuchs in New York wird das absolute Oberhaupt des nordafrikanischen Staats Wadiya gegen einen Doppelgänger vertauscht und verliert durch einen perfiden Anschlag sein üppiges Oberhaupt-Haar ums Kinn, wonach der Typ auf verblüffende Weise Sacha Baron Cohen ähnelt. Fortan hat er natürlich die Rückeroberung der Macht vor Augen, muss sich in der amerikanischen Fremde seinen Lebensunterhalt vorübergehend durch ehrliche Arbeit verdienen und findet auch noch seine große Liebe.