Der Vater im Reisegepäck

Zach Galifianakis schreckt wie üblich vor keinem noch so obsessiven Körpereinsatz zurück und obwohl er immerhin nicht hingebungsvoll furzt oder rülpst, hält er sich an anderen Aktionen mehr als schadlos. Er spielt hier einen vulgären Lackel, der aber trotz all seiner Bulligkeit (und einer Französische Bulldogge als Begleitschutz) ganz und gar nicht aggressiv auftritt, sondern eher ein primadonnenhaftes Gehabe an den Tag legt. Als weitere überdrehte Note sieht das Drehbuch vor, dass er die pulverisierten Überresten seines Vaters im Reisegepäck mit sich trägt. Sinnigerweise ist das Häufchen Asche in einer Instant-Kaffeedose untergebracht, was im Lauf des Films – wie könnte es anders sein - zu einem eher ungustiösen Zwischenfall führt.