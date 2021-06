Science-Fiction-Epos "Dune" verzögert sich

Das Studio Warner Bros. gab den dreiwöchigen Aufschub vom 1. Oktober am Freitag bekannt. Das Studio warf gleich mehrere Starttermine um. So wurde laut Branchenblatt "Variety" vom Freitag etwa der Clint-Eastwood-Film "Cry Macho" vom 22. Oktober auf Mitte September vorverlegt. Ein Grund für den neuerlichen "Dune"-Aufschub wurde nicht genannt. Insider gehen laut "Hollywood Reporter" davon aus, dass ein größerer Abstand zu der Premiere des James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" den Ausschlag gab. Das große Agenten-Abenteuer mit Daniel Craig als 007 startet am 8. Oktober in den US-Kinos.