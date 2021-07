SERIEN-KALENDER: Diese US-Serien starten im Herbst

Die DC-Superhelden treten Anfang Oktober beim US-Sender "The CW" wieder an. Black Lightning macht den Anfang am 9. Oktober.

The Flash, Staffel 5

Der Superflitzer "Flash" kehrt ebenfalls am 9. Oktober bei "The CW" zurück.

Riverdale, Staffel 3

Overstylte Mystery-Jugendserie. Startet beim US-Sender "The CW" am 10. Oktober. Einen Starttermin in deutscher Sprache gibt es noch nicht, aber wahrscheinlich wird die Serie hierzulande wenig später auf Netflix verfügbar sein.

Supernatural, Staffel 14

Die Horror-Mystery-Serie geht bei "The CW" am 11. Oktober schon in die 14. Staffel. In deutscher Sprache startet bei Sky am 23. September erst die 13. Staffel. Bis zur neuen Staffel wird es also noch ein wenig dauern.

Titans, Staffel 1