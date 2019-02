SERIEN-KALENDER: Diese US-Serien starten im Winter

Am 11. Janurar startet bei Netflix die DC-Superhelden-Serie "Titans", die in den USA bereits im Oktober beim neuen Streaming-Service DC Universe Premiere hatte. Produzent der Serie ist Greg Berlanti, der auch die DC-Serien "Arrow", "The Flash", "Black Lightning", "Supergirl" und "Legends of Tomorrow" beim Sender The CW produziert. Allerdings ist "Titans" eine unabhängige Serie, also nicht Teil des "ArrowVerse".

FRIENDS FROM COLLEGE, Staffel 2 – Netflix

Am 11. Januar geht die Möchtegern-Mittvierziger-Version von "Friends" bei Netflix in die zweite Runde. Kurzweilige Unterhaltung mit Fred Savage ("Wunderbare Jahre") und Cobie Smulders ("How I Met Your Mother").

TRUE DETECTIVE, Staffel 3 – HBO/ Sky

Der 13. Januar ist der Auftakt für die dritte Staffel der vielgelobten Crime-Serie. Ob die neue Geschichte mit den hervorragenden Vorgängern mithalten kann, ist ab Januar beim US-Sender HBO zu sehen. In deutscher Sprache ist die Staffel bei Sky ab 14. Januar zu sehen.