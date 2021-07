Sharknado 6: Der Trailer zum Abschluss der Hai-Trash-Serie

Der Trailer für den angeblich letzten Sharknado-Film des US-Senders Syfy ist da. Und wenn der Film nur halb so schlecht ist wie der Trailer vermuten lässt, dann ist der Untertitel "It's about time" gut gewählt. Diesen könnte man nämlich auch so interpretieren: Es wird Zeit, dass diese Filmserie endlich endet. Schon klar: Über den Sinn der Handlung bei Sharknado zu lamentieren, wäre wie sich darüber wundern, dass der Papst katholisch ist. Aber der erste Film konnte mit seiner schamlosen B-Movie-Selbstironie punkten und war damit einfach Spaß und Freude für B-Movie-Fans. Inzwischen muss man sich schon durch die grottenschlechten Spezialeffekte des Trailers quälen. Aber seht selbst:

Trailer Sharknado 6: "The last Sharknado: It's about time"