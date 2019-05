Sommerkino Wien: Kaleidoskop – Film und Freiluft am Karlsplatz

Die erste Ausgabe von Kaleidoskop – Film und Freiluft am Karlsplatz zeigt drei Wochen lang Filme, die unterhalten, amüsieren, berühren, zum Nachdenken und zum Diskutieren, zum Träumen und zum Handeln anregen. Filme, in denen sich viele wiederfinden, da verschiedenste Realitäten, Lebensentwürfe und Narrative auf die Leinwand gebracht und miteinander verschränkt werden.

Kaleidoskop ist ein Filmfest vielfältiger Stadtgesellschaften – sichtbar im Publikum, auf der Bühne und auf der Leinwand – mit einem kuratorischen Schwerpunkt auf dem Zusammenleben im urbanen Raum und den damit verbundenen kulturellen, architektonischen, gesellschaftspolitischen Prämissen, Prozessen und Entwicklungen. Filmvermittlung findet als integraler Bestandteil des Programms jeweils am Veranstaltungsbeginn in Form von innovativen künstlerischen und partizipativen Interventionen statt – in Kollaboration mit dem Wien Museum und unter Mitwirkung zahlreicher in Wien aktiver Künstler_innen, Organisationen und Community Art Projekte.