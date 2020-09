Sommerkino Wien: Volxkino 2020

Am 30. Mai 1990 feierte das erste Wiener Open Air Kino am Dornerplatz im 17. Wiener Gemeindebezirk mit Werner Herzogs „Aguirre, der Zorn Gottes“ seine Premiere. Trotz zahlreicher Widerstände während der Planung des Projektes, entpuppte sich das " Sommerkino Dornerplatz" als großer Erfolg aus dem bereits im Jahr 1991 das "1. Wiener-Wander-Frreiluftkino" und später das " Kino der Orte" wurde, bevor die erfolgreiche Open-Air-Kino Reihe ihren heutigen Namen "VOLXkino" erhielt und seither ein fixer Bestandteil des kulturellen Sommers in Wien ist.