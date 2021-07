Star Trek Discovery: "Short Treks" erweitern das neue Universum

Mit der Kurzfilm-Serie "Star : Short Treks" erkundet der US-Sender CBS das Universum von "Star Trek: Discovery". Angekündigt wurden die zurzeit nur in den USA auf CBS All-Access verfügbaren Kurzfilme bereits auf der International Comic Con in San Diego. Zwei der vier Kurzfilme, die den Fans die Wartezeit bis zum Start der zweiten Staffel von "Star Trek: Discovery" versüßen sollen, wurden bereits veröffentlicht. Zwei weitere "Short Treks" folgen am 6. Dezember 2018 und am 3. Januar 2019, bevor dann am 17. Januar die USS Discovery wieder in die unendlichen Weiten des Weltalls startet.

Kurzfilme ergänzen das "Star Trek: Discovery"-Universum

Die vier Kurzfilme in der Länge von jeweils 10 bis 15 Minuten erkunden Charaktere und Details aus dem Universum von "Star Trek: Discovery".