Adam Sandler treibt deprimiert durchs All

In der Sci-Fi-Komödie, die am 1. März weltweit auf dem Streamingdienst Netflix erscheint, spielt Sandler den tschechischen Astronauten Jakub, der sich auf einer Solo-Mission zur Venus befindet. Doch allein in den Weiten des Alls beginnt der Raumfahrer, an der Beziehung zu seiner schwangeren Frau Lenka (Mulligan) zu zweifeln. Da nimmt eine mysteriöse, außerirdische Wesenheit (Sprecher im Original: Paul Dano) Kontakt zu ihm auf.

Für Hollywoodstar Sandler stellten die Dreharbeiten zum Weltraumfilm kein leichtes Unterfangen dar. Denn der 57-Jährige musste an Strippen hängen, um die Schwerelosigkeit des Alls zu simulieren. "Die Kabel waren hart, denn mein Körper ist nicht so superbeweglich, das tat mir weh, aber als Team haben wir's geschafft", verriet er in der Pressekonferenz zum Film am Nachmittag.