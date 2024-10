Al Pacino (84) hat in einem Interview über einen beängstigenden Vorfall während seiner Infektion mit Corona gesprochen. Er habe mit heftigen Symptomen wie Fieber und Dehydrierung zu kämpfen gehabt, sagte er der "New York Times", und sei dann bewusstlos geworden. "Ich saß da in meinem Haus und war weg... Ich hatte keinen Puls", erinnerte er sich.

"Innerhalb weniger Minuten" sei dann der Krankenwagen vorgefahren. "Ich hatte etwa sechs Sanitäter in meinem Wohnzimmer, und es gab zwei Ärzte, und sie hatten diese Outfits an, die aussahen, als kämen sie aus dem Weltraum oder so", so der Schauspieler. Zuvor habe er seinem Personal bereits erklärt, dass es ihm "ungewöhnlich schlecht" gehe. Wann der Vorfall sich genau ereignete, verriet der Oscarpreisträger nicht.