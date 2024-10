Obwohl sie einige Jahre nicht mehr miteinander gesprochen haben, verbindet Al Pacino (84) eine tiefe Verbundenheit zu Kollege Johnny Depp (61). Der "Pate"- und der "Fluch der Karibik"-Star haben sich für ihren neuen Film "Modi: Three Days on the Wing of Madness" (bisher kein Starttermin bei uns) zusammengetan. Pacino hat mit dem US-Magazin "People" über ihre Freundschaft gesprochen.