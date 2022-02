Alec Baldwin dreht erstmals nach "Rust"-Tragödie wieder

Alec Baldwin (63) ist zurück bei der Arbeit - zum ersten Mal seit dem Unglück am Set von "Rust". Der Schauspieler hatte am 21. Oktober 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) mit einer versehentlich geladenen Waffe erschossen.

"Es ist seltsam, wieder zur Arbeit zu gehen", erklärte Baldwin nun in einem Video auf Instagram, das ihn in einem Hotelbett zeigt. "Ich habe seit dem 21. Oktober letzten Jahres nicht mehr gearbeitet, als diese schreckliche Sache am Set dieses Films passierte".