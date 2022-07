Alec Baldwin: Ehefrau meint, "Feinde wollen ihn zerstören"

Tragischer Vorfall am Filmset

Baldwin geriet etwa auch nach einem tragischen Vorfall am Set des Westerns "Rust" in die Kritik. Die Kamerafrau Halyna Hutchins war im Oktober 2021 im Alter von 42 Jahren gestorben, nachdem sich eine Kugel aus einer Requisitenwaffe in den Händen Baldwins gelöst hatte. Auch der Regisseur Joel Souza (49) wurde getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

In zahlreichen Medien wurde Anfang des Jahres etwa kolportiert, dass Baldwin womöglich nicht ausreichend mit den Behörden zusammenarbeite, die in dem Vorfall ermitteln. "Seit diesem tragischen Unfall hat Herr Baldwin immer mit den Behörden zusammengearbeitet, jeder gegenteilige Eindruck ist einfach falsch", hatte sein Anwalt im Januar laut "New York Times" erklärt.