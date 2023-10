In Wien hatte Goebel auch seine wichtigsten Engagements, zuerst bei Dieter Haspel im Ensembletheater, in Hans Gratzers Schauspielhaus als Riff Raff in der "Rocky Horror Show" (Regie: Michael Schottenberg) und im Volkstheater u.a. als Mercutio in "Romeo und Julia". Es folgten vier Jahre unter Claus Peymann am Burgtheater, wo er etwa als John in "Elvis & John" zu sehen war. 2001 holte ihn Emmy Werner nicht zuletzt für "Waikiki Beach" ans Volkstheater zurück.

Seine Laufbahn als Musicaldarsteller begann am Theater an der Wien als Ché in "Evita", sein größter Erfolg war die Titelrolle in der deutschsprachigen Erstaufführung von "Das Phantom der Oper" am Theater an der Wien, die er insgesamt über 700 Mal verkörperte. In der Uraufführung des Musicals "Wake Up" von Rainhard Fendrich und Harold Faltermeyer gab er am Wiener Raimund Theater den alternden Popstar Ronny Reno. Auch als Juror setzte er sich für das Musical ein, so etwa bei der ORF-Sendung "Musical! Die Show" im Jahr 2007.