Trauer um Alexander Lang (1941-2024). Der deutsche Schauspieler und Regisseur verstarb am Freitag (31. Mai) im Alter von 82 Jahren in Berlin, teilte die Berliner Akademie der Künste mit. Lang war im Lauf seiner Karriere besonders am Theater tätig, doch bleibt auch sein Auftritt im DEFA-Kultfilm "Solo Sunny" aus dem Jahr 1980 unvergessen.