Die ehemalige "Baywatch"-Schauspielerin Alexandra Paul (62) ist wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden. Das berichtet unter anderem das "People"-Magazin. Die 62-Jährige wurde demnach in Blue Mounds, Wisconsin, von Polizisten abgeführt, nachdem sie offenbar zusammen mit einer größeren Gruppe das Gelände einer Farm betreten hatte. Paul war eine von etwa 20 Personen, die festgenommen wurden.

Der Betrieb, gegen den Alexandra Paul und ihre Mitstreiter demonstrierten, ist dem Magazin zufolge einer von zwei großen Hundezuchtbetrieben in den USA, deren Tiere für wissenschaftliche Forschungszwecke eingesetzt werden. Die Aktivisten haben nun offenbar einige der Hunde mitgenommen.

Der zuständige Sheriff Kalvin Barrett erklärte laut dem Bericht: "Wir verstehen, wie sehr die Menschen mit den Beagles auf der Ridglan Farms mitfühlen, und respektieren ihr Recht, diese Anteilnahme durch friedliche Proteste auszudrücken." Er sagte weiter: "Unsere Aufgabe ist es, für die Sicherheit aller zu sorgen und bei rechtswidrigen Handlungen einzuschreiten. Wir ermutigen alle, die Bedenken hinsichtlich des Tierschutzes oder der Forschungspraktiken haben, sich auf legalem und konstruktivem Wege zu Wort zu melden."