Amal Clooney: "Unserer Ehe zuliebe werde ich so etwas nie wieder tun"

"Ich weiß, dass George dieser Prozess unendlich lang vorkam, vor allem, weil ich mir immer so sicher war, dass dies 'die allerletzte Sitzung war', immer und immer wieder", sagte Amal. Sie lobte Clooneys Geduld und Ausdauer, da die Rechtsanwältin quasi an fast all seinen Drehorten an ihrem Projekt werkte. "Von meiner Seite aus kann ich um unserer Ehe Willen versprechen, dass ich das nie wieder tun werde", so Amal. Dennoch sei sie stolz auf die Früchte ihrer Arbeit – sie hofft, mit ihrer Arbeit das internationale Justizsystem positiv beeinflussen zu können.

Auch George Clooney schwärmte bereits in mehreren Interviews vom Erfolg seiner Frau. "Amal in meinem Leben zu haben, hat alles für mich verändert. Keine Frage. Es war das erste Mal, dass alles, was sie tat, und alles an ihr, unendlich viel wichtiger war als irgendetwas an mir", so Clooney in der "CBS Sunday Morning"-Show mit Tracy Smith.