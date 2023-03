Wegen Nacktauftritt: Amanda Bynes in Psychiatrie eingewiesen

Schauspielerin Amanda Bynes (36) befindet sich aktuell in einer psychiatrischen Klinik. In diese wurde sie laut eines Medienberichts des US-Portals "TMZ" gebracht, nachdem sie sich am Sonntagmorgen (19. März) nackt in der Nähe des Stadtzentrums von Los Angeles aufgehalten hatte. Einem Augenzeugen zufolge habe sie ein Auto herbeigewunken und dem Fahrer erzählt, sie komme gerade von einer Psychose herunter. Daraufhin soll Bynes selbst den Notruf kontaktiert haben.

Die psychiatrische Abteilung der nächstgelegenen Polizeistation hielt eine Einweisung in eine Klinik für sinnvoll. Dort soll Amanda Bynes Quellen zufolge "wahrscheinlich noch einige Tage lang behandelt werden". Ihren Auftritt bei der "90s Con" in Connecticut musste die Schauspielerin krankheitsbedingt absagen.