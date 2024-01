"Überwältigende Unterstützung" für Amber Heard

"Vielen Dank an alle meine Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe bei Meras AQ-Rückkehr", schreibt Heard zu mehreren Fotos, die offenbar im Rahmen der Dreharbeiten entstanden sind. Es ist ihr erster Post seit rund einem halben Jahr. Damals hatte sie sich ebenfalls in zwei Beiträgen bei den Fans bedankt. "Danke für eine solch unglaublich warme Aufnahme meines neuesten Films 'In The Fire' auf dem Taormina Film Festival", schrieb Heard unter anderem. Auf diesem feierte die Schauspielerin ihren ersten größeren öffentlichen Auftritt seit der Schlammschlacht mit Depp.

Schon lange vor der Veröffentlichung von "Aquaman: Lost Kingdom" - kurz vor Weihnachten - war jedoch bekannt geworden, dass Heards Figur Mera keine größere Rolle in dem Film einnimmt. Vor Gericht hatte die Schauspielerin bereits behauptet, dass sie nur noch in einer abgespeckten Fassung in dem Blockbuster zu sehen sein wird. Sie habe "wirklich hart dafür gekämpft, um in dem Film zu bleiben", sagte sie unter anderem laut des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter". Die Verantwortlichen hätten sie angeblich nicht mehr im Film haben wollen und nur noch eine "sehr abgespeckte" Fassung mit ihr gedreht.