Amber Heard legt im Depp-Prozess Berufung ein

Amber Heard (36) hat am 21. Juli US-Medienberichten zufolge Berufung gegen die Entscheidung eines Gerichts in Virginia eingelegt. Die Schauspielerin war in einem Verleumdungsprozess dazu verurteilt worden, ihrem Ex-Ehemann Johnny Depp (59) über zehn Millionen Dollar zu zahlen.

Heards Anwälte reichten nun offenbar Dokumente bei einem Gericht von Fairfax ein. Darin sollen die Juristen mitgeteilt haben, dass Heard beabsichtigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Auch gegen Entscheidungen, die die Richterin nach dem Prozess getroffen hat, will die Schauspielerin demnach vorgehen, dazu zählt unter anderem die Ablehnung von Heards Antrag auf Aufhebung des Urteils.