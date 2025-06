Mit einem strahlenden Lächeln und sichtlicher Vorfreude hat sich Amber Heard (39) zu ihrer neuen Rolle am Theater gemeldet. Die Schauspielerin teilte am Dienstag ein seltenes Foto auf Instagram, das sie gemeinsam backstage mit dem Dramatiker Jeremy O. Harris zeigt. "In meiner Theater-Ära", schrieb sie zu dem Selfie.

Heard wirkt in Harris' neuem Stück "Spirit of the People" mit, das im Juli beim Williamstown Theatre Festival in Massachusetts seine Premiere feiern wird. Es ist die erste Schauspielrolle der 39-Jährigen seit 2023, als sie in dem Thriller "In the Fire" und als Mera in "Aquaman and the Lost Kingdom" zu sehen war.