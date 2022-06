Auf die Frage von Moderatorin Savannah Guthrie (50), ob Heard in der Lage sei, diesen Betrag an Depp zu überweisen, antwortete Anwältin Elaine Bredehoft: "Oh nein, definitiv nicht." Man sei aber nach wie vor guter Dinge, dass es gar nicht so weit kommen wird. Denn laut Guthrie ist es offenbar schon beschlossene Sache, dass Heard gegen das Urteil in Berufung geht.