"American Horror Story": Sarah Paulson verrät brisante Details

Meerjungfrauen?

Nachdem eine Theorie nach der Veröffentlichung des Posters nahelegte, dass es sich in der kommenden Staffel um Meerjungfrauen, die an Land kommen und Chaos anrichten, handeln könnte, scheinen Paulsons Kommentare diese Theorie zu bekräftigen. Eine schrille Haarfarbe und ein ungewöhnlicher Name deuten an, dass ihre Figur nicht aus einer gewöhnlichen Welt stammt, sondern einen märchenhaften Hintergrund haben könnte.

Weitere Cast-Mitglieder der neuen Staffel sind: Evan Peters, Lily Rabe und Macaulay Culkin. Paulson erhielt eine Golden-Globe-Nominierung für ihre Performance im Netflix-Drama "Ratched“ und arbeitet gerade an "American Crime Story: Impeachment“.

Die 10. Staffel von "American Horror Story" hat noch keinen genauen Starttermin, aber wird im Laufe des Jahres 2021 erscheinen.