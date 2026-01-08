Amy Schumer will Scheidung nach sieben Ehejahren

Amy Schumer (44) will sich offiziell von Ehemann Chris Fischer (45) scheiden lassen. Wie das US-Magazin "People" berichtet, zeigen offizielle Dokumente, dass die Komikerin am 6. Januar 2026 in New York County die Scheidungspapiere eingereicht hat.

Schumer gab Mitte Dezember 2025 bekannt, dass sie und Fischer sich getrennt haben. Die Trennung sei freundschaftlich und sie respektieren einander: "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden", schrieb die 44-Jährige. "Wir lieben einander sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn zu erziehen. (...) Familie für immer."

Die beiden waren seit Februar 2018 verheiratet und wurden im Mai 2019 Eltern von Sohn Gene (6).