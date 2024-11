Ana de Armas: Ist das der neue Mann an ihrer Seite?

Die Schauspielerin, die im Alter von 18 Jahren ihr Geburtsland Kuba verließ, um zunächst in Spanien und später in Hollywood ihre Weltkarriere zu starten, wird als Nächstes im "John Wick"-Spin-off-Film "From the World of: Ballerina" zu sehen sein. Der Actionfilm soll im Sommer kommenden Jahres in den deutschen Kinos starten.