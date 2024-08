André und Julia aus "Bauer sucht Frau" sind Eltern geworden

Wie der Sender unter Berufung auf die privaten Instagram-Accounts der beiden meldet , ist das erste Kind des Paares am 20. August zur Welt gekommen . "Unsere Tochter ist da. So stolz auf meine zwei Prinzessinnen", kommentierte der frisch gebackene Papa demnach die schöne Nachricht zu einem Babyfüßchen-Foto. Im April hatte Bauer André auf Instagram bekannt gegeben, dass seine Julia schwanger ist.

Hochzeit vor der Geburt

Der Milchviehhalter und die Projektmanagerin verliebten sich in der Sendung ineinander. Wenige Monate später verkündeten sie auch schon ihre Verlobung. Am ersten Jahrestag machte das Paar dann Nägel mit Köpfen und heiratete.

Auf seinem Instagram-Account teilte er am 17. Juli eine Reihe von Fotos, die ihn und seine Partnerin an ihrem Hochzeitstag zeigen. Auf den Schnappschüssen küsst sich das Paar im Standesamt innig oder steckt sich die Eheringe an. "Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen. Ehemann und Ehefrau", schrieb der Frischvermählte überglücklich dazu.