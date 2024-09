Angelina Jolie begeistert bei Filmfestival in Colorado mit "Maria"

Angelina Jolie (49) hat nach ihrem bewegenden Auftritt in Venedig einen weiteren Promo-Termin für ihren Film "Maria" gemeistert. Am Samstag (31. August) zeigte sie sich beim Telluride Film Festival in Colorado , wo der Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín (48) nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig nun auch seine Nordamerika-Premiere feierte.

Aufeinandertreffen mit Brad Pitt vermieden

In Venedig hatte Jolie am vergangenen Donnerstag das Biopic vorgestellt. Wie "People" berichtete, zeigte sie sich dort ungewohnt emotional: Nach achtminütigen Standing Ovations für ihre Darstellung der Opernsängerin hatte Jolie Tränen in den Augen. Während des Applauses am Ende des Films wischte sie sich die Tränen weg und umarmte unter anderem Regisseur Pablo Larraín. Die Schauspielerin soll nach der Premiere direkt weitergereist sein - und umging damit eine unangenehme Reunion mit ihrem Ex-Mann.

Brad Pitt (60) kam offenbar am Samstag in Venedig an, Schnappschüsse zeigten ihn dort mit seiner Freundin Ines de Ramon (31). Am Sonntagabend (1. September) besuchte der Schauspieler dann zusammen mit seiner Partnerin die Premiere seines neuen Films "Wolfs". Augenscheinlich bestens gelaunt posierte das Paar gemeinsam mit George Clooney (63), der ebenfalls in dem Streifen zu sehen ist, und dessen Ehefrau Amal Clooney (46) für die Fotografen. Für Brad Pitt und Ines de Ramon, die inzwischen seit rund zwei Jahren zusammen sein sollen, war es der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich.