Angelina Jolie (50) soll derzeit konkrete Vorbereitungen treffen, um ihre Villa in Los Angeles zu verkaufen. Die Schauspielerin will laut "People" endlich das tun, was sie schon lange vorhat - den USA den Rücken kehren . Wie eine Quelle dem US-Magazin verriet, steht die Entscheidung der Oscarpreisträgerin fest: "Sie will das Haus zum Verkauf anbieten." Bereits jetzt lässt Jolie kleinere Renovierungsarbeiten an dem Anwesen durchführen, um es verkaufsbereit zu machen.

Kompletter Neuanfang Der Grund für ihren Schritt überrascht nicht. "Angelina wollte nie dauerhaft in L.A. leben. Sie hatte wegen der Sorgerechtsvereinbarung mit Brad keine andere Wahl", erklärt die Quelle. Erst die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) zwangen sie, in der kalifornischen Metropole zu bleiben. Sobald die Zwillinge Knox und Vivienne im nächsten Jahr 18 werden, soll die Schauspielerin ihre Koffer packen wollen. "Sie hat mehrere Standorte im Ausland im Blick und wird sehr glücklich sein, wenn sie Los Angeles verlassen kann", so die Quelle weiter.

Nach dem endgültigen Scheidungsabschluss im Dezember 2024 scheint für Jolie, die 1975 in Los Angeles geboren wurde, nun der Weg frei zu sein für einen kompletten Neuanfang. Die historische Villa wird dabei wohl schnell einen neuen Besitzer finden - schließlich handelt es sich gemäß dem Insider um "ein historisches Meisterwerk und ein wirklich wunderschönes Anwesen".