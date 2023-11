Rund zehn Jahre lang lief die Kult-Sitcom "Friends" im Fernsehen. Diese zehn Jahre seien die besten ihres Lebens gewesen, deutet die US-Schauspielerin Lisa Kudrow (60) in einem Instagram-Beitrag an, in dem sie sich von ihrem verstorbenen Kollegen und Freund verabschiedet.

Kudrow erinnert sich zunächst an die Anfänge der Serie zurück und postet dazu ein altes Foto, das die beiden zeigt. Nachdem sie den Piloten "Friends Like Us" gedreht hatten, "hast du vorgeschlagen, dass wir Poker spielen und du hast uns damit so viel Spaß gemacht, während wir angefangen haben, eine Beziehung aufzubauen. Danke dafür."