Annika Ernst (42) ziert die Februar-Ausgabe des Magazins "Playboy". Die Schauspielerin, die in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" seit 2021 Chirurgin Dr. Johanna Rüdiger verkörpert, zeigt sich in der nächsten Ausgabe von ihrer sinnlichen Seite - und verbindet damit eine klare Botschaft. "Ich wünsche mir, dass Frauen öfter stolz auf sich sind", erklärt sie im Interview dazu.

"Es war so besonders, weil ich mich als Frau in diesen zwei Tagen Shooting einfach feiern lassen durfte", sagt Ernst. Sie habe das Gefühl, dass die Gesellschaft so bescheiden sei, "dass man gar nicht stolz auf sich sein darf. Vor allem, wenn man eine Frau ist".